Плужник Владимир Ефимович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плужник Владимир Ефимович

Место рождения

Песчаное, Полтавська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчаное, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Плужник Акилина Владимировна

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дудка (Плужник) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яценко (Плужник) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Плужник Павел Владимирович

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лысак (Плужник) Матрона Владимировна

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Плужник Харитон Владимирович

Мать ребёнка: Плужник Агриппина

Смерть
Около 1919
Песчаное, Полтавська область

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