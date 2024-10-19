Климов Никита Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870 ст.
Запись № 1870 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Крещение
28.03.1870 ст.
д. Юркино - Андрей Евстигнеевич Климов
Бракосочетание
14.04.1893 ст.
Бор, Леденгский район, Северный край
Запись № 6 СВИДЕТЕЛИ: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#309 по жениху - д. Юркино - Стефан Григорьевич Климов и Александр Дмитриевич Рыжов по невесте - д. Теляково - Василий Киров... Показать все
Смерть
Неизвестно