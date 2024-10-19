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Климов Никита Ерофеевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 или 1833 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1870 ст.

Отец: Климов Ерофей Евсигнеевич

Мать: Климова Христина Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1870 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Крещение
28.03.1870 ст.
д. Юркино - Андрей Евстигнеевич Климов
Бракосочетание
14.04.1893 ст.

Жена: Климова (Хороброва) Гликерия Павловна

Бор, Леденгский район, Северный край
Запись № 6 СВИДЕТЕЛИ: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#309 по жениху - д. Юркино - Стефан Григорьевич Климов и Александр Дмитриевич Рыжов по невесте - д. Теляково - Василий Киров... Показать все
Смерть
Неизвестно

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