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Климова Христина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

26.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ерофей Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Климов Автоном Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1867 ст.

Сын: Климов Филипп Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#47
Рождение ребёнка
27.03.1870 ст.

Сын: Климов Никита Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1870 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.

Сын: Климов Павел Ерофеевич

Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#229
Смерть
26.01.1888 ст.
Запись № 1 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#226

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