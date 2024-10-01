Климова Христина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти26.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич
Рождение ребёнка
10.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич
Запись № 19 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#47
Рождение ребёнка
27.03.1870 ст.
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич
Запись № 1870 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.
Отец ребёнка: Климов Ерофей Евсигнеевич
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#229
Смерть
26.01.1888 ст.
Запись № 1 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#226