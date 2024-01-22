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Кирилл Никитин

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.03.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1805 ст.

Отец: Никита Антонова

Мать: Евдокия Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.

Сын: Ефрем Кириллов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.

Сын: Волков Аким Кириллов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Дочь: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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