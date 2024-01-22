Кирилл Никитин
Место рождения
Дата рождения18.03.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1805 ст.
Отец: Никита Антонова
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.
Сын: Ефрем Кириллов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.
Сын: Волков Аким Кириллов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Дочь: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно