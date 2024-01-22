Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.

Сын: Ефрем Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.

Сын: Волков Аким Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Дочь: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Никитин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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