Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.
Сын: Ефрем Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.
Сын: Волков Аким Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Дочь: Малова (Волкова) Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Никитин
Смерть
Неизвестно