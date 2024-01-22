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Никита Антонова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Антон Федоров

Мать: Матрена Андреева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1800 ст.

Жена: Евдокия Кириллова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1803 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1805 ст.

Сын: Кирилл Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1807 ст.

Дочь: Ефимия Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1809 ст.

Сын: Сергей Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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