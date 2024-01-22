Никита Антонова
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Антон Федоров
Мать: Матрена Андреева
Бракосочетание
04.11.1800 ст.
Жена: Евдокия Кириллова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1803 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
18.03.1805 ст.
Сын: Кирилл Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
11.07.1807 ст.
Дочь: Ефимия Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
07.10.1809 ст.
Сын: Сергей Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно