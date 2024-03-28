Савкова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1922

Отец: Савков Алексей

Мать: Коростелкина Марья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
20.05.1947

Сын: Шебанов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

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