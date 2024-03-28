Савкова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1922
Отец: Савков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1947
Сын: Шебанов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Сопов Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно