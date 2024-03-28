Сопов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопов Алексей Федорович

Сопов Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1920

Дата смерти

23.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: Сопов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.1947

Сын: Шебанов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна

Смерть
23.05.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.