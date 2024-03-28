Сопов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1920
Дата смерти23.05.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: Сопов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1947
Сын: Шебанов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Савкова Татьяна Алексеевна
Смерть
23.05.1979