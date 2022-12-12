Накоренок (Ермак) Любовь Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1906
Дата смерти28.07.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1906
Отец: Ермак Кирилл
Мать: Ермак Екатерина
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Накорёнок Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накорёнок Леонид Порфирьевич
Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накорёнок Анатолий Порфирьевич
Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич
Смерть
28.07.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область