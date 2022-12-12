Накоренок (Ермак) Любовь Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренок (Ермак) Любовь Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1906

Дата смерти

28.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1906

Отец: Ермак Кирилл

Мать: Ермак Екатерина

Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Накорёнок Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накорёнок Леонид Порфирьевич

Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накорёнок Анатолий Порфирьевич

Отец ребёнка: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Смерть
28.07.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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