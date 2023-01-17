Накорёнок Александр Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накорёнок Александр Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1930

Дата смерти

14.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930

Отец: Накорёнок Порфирий Григорьевич

Мать: Накоренок Любовь Кирилловна

Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Накоренок ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренок ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Накоренок ?

Смерть
14.11.1980
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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