Накорёнок Александр Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1930
Дата смерти14.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930
Рождение ребёнка
23.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Накоренок ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренок ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Накоренок ?
Смерть
14.11.1980
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область