Ермак Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1906
Дочь: Накоренок Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Ермак Кирилл
Рождение ребёнка
10.10.1909
Отец ребёнка: Ермак Кирилл
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ермак Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермак Кирилл
Смерть
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Мариинская тюрьма