Ермак Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермак Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1906

Дочь: Накоренок Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Ермак Кирилл

Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Ермак Иван Кириллович

Отец ребёнка: Ермак Кирилл

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермак Савелий Кириллович

Отец ребёнка: Ермак Кирилл

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермак Кирилл

Смерть
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Мариинская тюрьма
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