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Прусов Ульян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Прусов Михаил Прокопьевич

Мать: Прусова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусов Никифор Ульянович

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Ульяновна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Прусов Никанор Ульянович

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марина Ульяновна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Прусов Афанасий Ульянович

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Смерть
1848

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