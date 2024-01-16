Прусов Ульян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Прусов Михаил Прокопьевич
Мать: Прусова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Ульяновна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марина Ульяновна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Прусов Афанасий Ульянович
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Смерть
1848