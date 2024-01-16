Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Ульяновна
Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марина Ульяновна
Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Прусов Афанасий Ульянович
Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович
Смерть
Неизвестно