Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусов Никифор Ульянович

Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусов Ульян Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Ульяновна

Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Прусов Никанор Ульянович

Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марина Ульяновна

Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Прусов Афанасий Ульянович

Отец ребёнка: Прусов Ульян Михайлович

Смерть
Неизвестно

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