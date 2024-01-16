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Прусов Афанасий Ульянович
Прусов Афанасий Ульянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Прусов Ульян Михайлович
1796 г.р.
Мать
Марья Васильевна
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Прусов Ульян Михайлович
Мать:
Марья Васильевна
Смерть
1835
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