Вольф Иоганн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти19.08.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.11.1845
Жена: Вольф Екатерина Леонора
Рождение ребёнка
29.10.1846
Сын: Вольф Мартин
Мать ребёнка: Вольф Екатерина Леонора
78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1848
78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine