Вольф Иоганн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольф Иоганн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

19.08.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1845

Жена: Вольф Екатерина Леонора

Рождение ребёнка
29.10.1846

Сын: Вольф Мартин

Мать ребёнка: Вольф Екатерина Леонора

78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1848
78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
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