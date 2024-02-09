Вольф (Вальтер) Екатерина Леонора
Место рождения
Дата рождения29.09.1824
Дата смерти16.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1824
Отец: Вальтер Якоб
Мать: Вальтер Винсентия
Бракосочетание
25.11.1845
Муж: Вольф Иоганн
Рождение ребёнка
29.10.1846
Сын: Вольф Мартин
Отец ребёнка: Вольф Иоганн
78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.08.1848
Хостов, Галиция Австро-Венгрия