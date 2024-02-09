Вольф (Вальтер) Екатерина Леонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольф (Вальтер) Екатерина Леонора

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

29.09.1824

Дата смерти

16.08.1848

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1824

Отец: Вальтер Якоб

Мать: Вальтер Винсентия

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
25.11.1845

Муж: Вольф Иоганн

Рождение ребёнка
29.10.1846

Сын: Вольф Мартин

Отец ребёнка: Вольф Иоганн

78032 Hostiv, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.08.1848
Хостов, Галиция Австро-Венгрия
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