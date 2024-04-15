Криводубин (Удовенко) Аким Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводубин (Удовенко) Аким Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Мать: Криводубина Матрона Гордеевна

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.02.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Петровна Полякова
Бракосочетание
28.01.1868 ст.

Жена: Удовенко Наталия Павловна

Хотень, Сумська область
Поручители по жениху Удовенко Павел, Поляков Иван, по невесте - Игнатий Бугаец и Павел Романков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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