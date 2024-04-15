Криводубин (Удовенко) Аким Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.02.1867 ст.
Анна Петровна Полякова
Бракосочетание
28.01.1868 ст.
Поручители по жениху Удовенко Павел, Поляков Иван, по невесте - Игнатий Бугаец и Павел Романков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно