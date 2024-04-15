Криводубин (Удовенко) Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1819
Отец: Криводубин Василий Денисович
Рождение ребёнка
06.11.1843 ст.
Сын: Криводубин (удовенко) Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Криводубина Матрона Гордеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ14-C?i=668&cc=3511744
Рождение ребёнка
1846
Сын: Криводубин (удовенко) Аким Емельянович
Мать ребёнка: Криводубина Матрона Гордеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Удовенко Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Криводубина Матрона Гордеевна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
24.09.1863 ст.
Сын: Криводуб Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Криводубина Матрона Гордеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1C-P?i=654&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно