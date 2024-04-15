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Криводубина Матрона Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1843 ст.

Сын: Криводубин (удовенко) Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ14-C?i=668&cc=3511744
Рождение ребёнка
1846

Сын: Криводубин (удовенко) Аким Емельянович

Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Удовенко Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
24.09.1863 ст.

Сын: Криводуб Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1C-P?i=654&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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