Криводубина Матрона Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1843 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ14-C?i=668&cc=3511744
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Удовенко Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
24.09.1863 ст.
Сын: Криводуб Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Криводубин (удовенко) Емельян Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1C-P?i=654&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно