Гайдай (Шевченко) Феврония Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536V-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-K3Y6
Бракосочетание
16.01.1913
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ8B-B?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-RH52
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Гайдай Самуил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно