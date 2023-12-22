Гайдай (Шевченко) Феврония Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай (Шевченко) Феврония Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1895

Отец: Шевченко Терентий Иванович

Мать: Шевченко Татьяна Тимофеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536V-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-K3Y6
Бракосочетание
16.01.1913

Муж: Гайдай Самуил Дмитриевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ8B-B?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-RH52
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Гайдай Иван Самуилович

Отец ребёнка: Гайдай Самуил Дмитриевич

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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