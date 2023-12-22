Шевченко Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1879

Сын: Шевченко Роман Терентьевич

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Шевченко Яким Терентьевич

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V74D?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Шевченко Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQ69?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шевченко Максим Терентьевич

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Гайдай Архип Терентьевич

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-S98Z-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Гайдай Феврония Терентьевна

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536V-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-K3Y6
Рождение ребёнка
27.04.1898

Сын: Шевченко Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-S98H-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Шевченко Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-G3WP-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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