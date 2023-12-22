Шевченко Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
?.09.1879
Сын: Шевченко Роман Терентьевич
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Шевченко Яким Терентьевич
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V74D?cc=4133834
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Шевченко Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQ69?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Шевченко Максим Терентьевич
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1893
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-S98Z-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Гайдай Феврония Терентьевна
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536V-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-K3Y6
Рождение ребёнка
27.04.1898
Сын: Шевченко Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-S98H-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Шевченко Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Шевченко Терентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-G3WP-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно