Гайдай Самуил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1913
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ8B-B?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-RH52
Рождение
16.01.1913
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWV-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Гайдай Феврония Терентьевна
Смерть
Неизвестно