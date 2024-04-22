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Гайдай Самуил Дмитриевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

16.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1913

Жена: Гайдай Феврония Терентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ8B-B?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-RH52
Рождение
16.01.1913

Отец: Гайдай Дмитрий Семенович

Мать: Гайдай Лукерья Харитоновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWV-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Гайдай Иван Самуилович

Мать ребёнка: Гайдай Феврония Терентьевна

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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