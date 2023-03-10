Солодовников Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Солодовников Андрей Максимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Солодовников Исакий Васильевич
Мать ребёнка: Солодовников (Овчинников) Анна Антоновна
МК п.Январцевский, 1888
Бракосочетание
15.07.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно