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Солодовников Василий Андреевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Солодовников Андрей Максимович

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Солодовников Исакий Васильевич

Мать ребёнка: Солодовников (Овчинников) Анна Антоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1888
Бракосочетание
15.07.1901

Жена: Солодовников (Овчинников) Анна Антоновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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