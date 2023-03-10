Солодовников (Овчинников) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Овчинников) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Солодовников Исакий Васильевич

Отец ребёнка: Солодовников Василий Андреевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1888
Бракосочетание
15.07.1901

Муж: Солодовников Василий Андреевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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