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Солодовников Андрей Максимович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Солодовников Максим Сергеевич

Мать: Солодовников Устинья (жена Максима)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Артемон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1854

Сын: Солодовников Никифор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Солодовников Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
15.10.1899
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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