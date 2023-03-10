Солодовников Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти15.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Солодовников Артемон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Солодовников Никифор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Солодовников Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.10.1899
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев