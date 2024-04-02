Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ИВ-1750 Иван 5 ИВ-1754 Иоанн 7 ИВ-1760 Иван 12 ИВ-1771 Иван Стефанов 26 РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) У них дети в последнюю ревизию написаны Иван 30 (по последней ревизии написаны были лета... Показать все
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
МК-1809 Кто имянно померли 05.02.1809 Того же уезда и вотчины деревни Икорникова у крестьянина Ивана Стефанова дочь Ксения Оная умершая погребена священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Иванов
МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирадова крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вторая Жена Марфа Иванова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно