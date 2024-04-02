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Иван Степанов

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Мой Степан Гаврилов

Мать: Моя Анна Семёнова

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1750 Иван 5 ИВ-1754 Иоанн 7 ИВ-1760 Иван 12 ИВ-1771 Иван Стефанов 26 РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) У них дети в последнюю ревизию написаны Иван 30 (по последней ревизии написаны были лета... Показать все
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто имянно померли 05.02.1809 Того же уезда и вотчины деревни Икорникова у крестьянина Ивана Стефанова дочь Ксения Оная умершая погребена священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирадова крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторая Жена Марфа Иванова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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