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Герасим Иванов

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Степанов

Мать: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирадова крестьян... Показать все
Бракосочетание
09.02.1831

Жена: Татьяна Иванова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирадова крестьян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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