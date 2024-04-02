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Татьяна Иванова

Место рождения

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СЕМИРАДОВО МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирад... Показать все
Бракосочетание
09.02.1831

Муж: Герасим Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирадова крестьян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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