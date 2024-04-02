Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брак дочери МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирад... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Поручитель Брак родной сестры МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской воло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: не указана
СЕМИРАДОВО МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирад... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно