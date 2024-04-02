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Иван Иванов

Место рождения

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Брак дочери МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирад... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель Брак родной сестры МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской воло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СЕМИРАДОВО МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской волости деревни Семирад... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Семирадово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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