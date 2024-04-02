Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Иван Иванов
Поручитель Брак родной сестры МК-1831 Кто имянно венчаны. 09.02.1831 Того же уезда и волости деревни Икорникова после умершаго крестьянина Ивана Степанова сын отрок Герасим с девкой Сукроменской воло... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно