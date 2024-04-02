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Вторая Жена Марфа Иванова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Степанов

Мать: Ирина Алексеева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Бракосочетание
19.05.1809

Муж: Марк Степанов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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