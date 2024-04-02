Вторая Жена Марфа Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Иван Степанов
Мать: Ирина Алексеева
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Бракосочетание
19.05.1809
Муж: Марк Степанов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 Кто имянно венчаны 19.05.1809 Того же уезда и вотчины деревни Васькова вдовец крестьянин Марко Стефанов с девкою той же вотчины деревни Икорникова крестьянина Ивана Стефанова дочерью Марфой п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно