Сошникова Аксинья Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сошникова Елена Родионова
Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович
Рождение ребёнка
04.10.1855
Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович
Смерть
Неизвестно