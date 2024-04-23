Сошникова Аксинья Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова Аксинья Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сошникова Елена Родионова

Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович

Рождение ребёнка
04.10.1855

Сын: Сошников Ефим Родионович

Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сошников Потап Родионов

Отец ребёнка: Сошников Родион Семенович

Смерть
Неизвестно

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