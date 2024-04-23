Сошников Ефим Родионович 04.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сошников Ефим Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1855

Отец: Сошников Родион Семенович

Мать: Сошникова Аксинья Платонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошникова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1881

Сын: Сошников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.10.1883

Сын: Сошников Яков Ефимович

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Сошников Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1893

Сын: Сошников Демьян Ефимович

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Сошникова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сошников Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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