Сошников Ефим Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошникова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1881
Сын: Сошников Василий Ефимович
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.10.1883
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1886
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1893
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Сошникова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сошникова Агафья Алексеевна
Смерть
Неизвестно