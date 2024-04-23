Сошников Родион Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1813
Отец: Сошников Симеон Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1844
Сын: Сошников Арсений Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сошникова Елена Родионова
Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова
Рождение ребёнка
04.10.1855
Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова
Смерть
Неизвестно