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Сошников Родион Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1813

Отец: Сошников Симеон Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1844

Сын: Сошников Арсений Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сошникова Елена Родионова

Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова

Рождение ребёнка
04.10.1855

Сын: Сошников Ефим Родионович

Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сошников Потап Родионов

Мать ребёнка: Сошникова Аксинья Платонова

Смерть
Неизвестно

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