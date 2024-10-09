Субботина Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Субботин Николай Степанович
Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Грибанова (Субботина) Августа Степановна
Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1911
Сын: Субботин Василий Степанович
Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Субботин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно