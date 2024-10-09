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Субботина Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Субботин Николай Степанович

Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Грибанова (Субботина) Августа Степановна

Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Сын: Субботин Василий Степанович

Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Субботин Иван Степанович

Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Субботин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Субботин Степан Васильевич

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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