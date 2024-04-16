Субботин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти19.08.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Субботин Василий
Рождение ребёнка
24.10.1911
Сын: Субботин Василий Степанович
Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна
Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибанова Августа Степановна
Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна
Смерть
19.08.1938