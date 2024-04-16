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Субботин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

19.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Субботин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1911

Сын: Субботин Василий Степанович

Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна

Пазухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Субботин Иван Степанович

Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибанова Августа Степановна

Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Субботина Клавдия Васильевна

Смерть
19.08.1938
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