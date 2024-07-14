Поламошнов Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Поламошнов Фома Михайлович
Мать ребёнка: Поламошнова (--) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Поламошнов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Поламошнова (--) Марья Семеновна
Бракосочетание
1795
Смерть
Неизвестно