Поламошнов Михаил Около 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поламошнов Михаил

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Поламошнов Фома Михайлович

Мать ребёнка: Поламошнова (--) Марья Семеновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Поламошнов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Поламошнова (--) Марья Семеновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1795

Жена: Поламошнова (--) Марья Семеновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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