Поламошнов Фома Михайлович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Поламошнов Григорий Фомин
Мать ребёнка: Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Поламошнова Анна Фоминовна
Мать ребёнка: Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна
Смерть
Неизвестно