Поламошнов Фома Михайлович 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поламошнов Фома Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Поламошнов Михаил

Мать: Поламошнова (--) Марья Семеновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Поламошнов Григорий Фомин

Мать ребёнка: Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Поламошнова Анна Фоминовна

Мать ребёнка: Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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