Поламошнов Иван Михайлович 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поламошнов Иван Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Поламошнов Михаил

Мать: Поламошнова (--) Марья Семеновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поламошнов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Поламошнова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поламошнов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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