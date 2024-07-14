Поламошнов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поламошнов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Поламошнова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поламошнов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна
Смерть
Неизвестно