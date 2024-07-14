Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна

Место рождения

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лапердин Яков Иванович

Мать: не указана

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поламошнов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поламошнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Поламошнова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поламошнов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.