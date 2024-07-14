Поламошнова (Лапердина) Домна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Лапердин Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поламошнов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Поламошнова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поламошнов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Поламошнов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно