Поламошнова (--) Марья Семеновна 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поламошнова (--) Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Поламошнов Фома Михайлович

Отец ребёнка: Поламошнов Михаил

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Поламошнов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Поламошнов Михаил

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1795

Муж: Поламошнов Михаил

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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