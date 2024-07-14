Поламошнова (--) Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Поламошнов Фома Михайлович
Отец ребёнка: Поламошнов Михаил
Рождение ребёнка
1758
Сын: Поламошнов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Поламошнов Михаил
Бракосочетание
1795
Муж: Поламошнов Михаил
Смерть
Неизвестно