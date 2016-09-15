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Бакиров Рим Абдуллович

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

01.11.1941

Дата смерти

15.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941

Отец: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Мать: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакирова (Габитова) Рахима Закировна

Рождение ребёнка
08.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Габитова) Рахима Закировна

Рождение ребёнка
01.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Габитова) Рахима Закировна

Смерть
15.09.2016
Причина смерти: Болезнь

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