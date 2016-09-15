Бакиров Рим Абдуллович
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения01.11.1941
Дата смерти15.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакирова (Габитова) Рахима Закировна
Рождение ребёнка
01.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакирова (Габитова) Рахима Закировна
Смерть
15.09.2016
Причина смерти: Болезнь