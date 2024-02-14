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Бакиров Абдулла Хуснуллович

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бакиров Хуснулла

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Бакиров Абдулла Хуснулович гв. мл. лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1910 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, с. Ибраева Место призыва Ку... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Бакиров Роберт Абдуллович

Мать ребёнка: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Рождение ребёнка
22.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Рождение ребёнка
01.11.1941

Сын: Бакиров Рим Абдуллович

Мать ребёнка: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Рождение ребёнка
24.08.1949

Дочь: Яппарова (Бакирова) Райля Абдулловна

Мать ребёнка: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Смерть
1992

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