Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1915

Дата смерти

22.02.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шамигулов Файзрахман

Мать: Шамигулова Хадича

Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Бакиров Роберт Абдуллович

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
22.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
01.11.1941

Сын: Бакиров Рим Абдуллович

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Рождение ребёнка
24.08.1949

Дочь: Яппарова (Бакирова) Райля Абдулловна

Отец ребёнка: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Смерть
22.02.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.