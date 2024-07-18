Сташкевич Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкевич Григорий Федоров

Сташкевич Григорий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1825

Дата смерти

08.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1825

Отец: Сташкевич Федор Иванов

Мать: (Сташкевич) Парасковия Стефанова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сташкевич) Мария Григориева

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сташкевич Иван Григориев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сташкевич Евфимий Григориев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Сташкевич) Васса Григориева

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сташкевич) Евдокия Григориева

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Сташкевич Константин Григориев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
17.03.1862

Сын: Сташкевич Алексей Григориев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Сташкевич) Пелагея Григориева

Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова

Смерть
08.04.1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.