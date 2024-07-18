Сташкевич Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1825
Дата смерти08.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1825
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Сташкевич) Мария Григориева
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сташкевич Евфимий Григориев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Сташкевич) Васса Григориева
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сташкевич) Евдокия Григориева
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Сташкевич Константин Григориев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
17.03.1862
Сын: Сташкевич Алексей Григориев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Сташкевич) Пелагея Григориева
Мать ребёнка: (Сташкевич) Анна Максимова
Смерть
08.04.1905