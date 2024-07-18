(Сташкевич) Парасковия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сташкевич Недзялковская) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1819
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов
Рождение ребёнка
10.01.1825
Сын: Сташкевич Григорий Федоров
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1833
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов