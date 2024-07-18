(Сташкевич) Парасковия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Парасковия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сташкевич Недзялковская) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов

Рождение ребёнка
06.01.1819

Сын: Сташкевич Иван Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов

Рождение ребёнка
10.01.1825

Сын: Сташкевич Григорий Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов

Рождение ребёнка
29.06.1833

Сын: Сташкевич Петр Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Иванов

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