(Сташкевич) Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Сташкевич) Мария Григориева
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сташкевич Евфимий Григориев
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Сташкевич) Васса Григориева
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сташкевич) Евдокия Григориева
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Сташкевич Константин Григориев
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
17.03.1862
Сын: Сташкевич Алексей Григориев
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Сташкевич) Пелагея Григориева
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров