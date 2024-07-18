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ГлавнаяЛюди(Сташкевич) Анна Максимова

(Сташкевич) Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сташкевич) Мария Григориева

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сташкевич Иван Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сташкевич Евфимий Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Сташкевич) Васса Григориева

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сташкевич) Евдокия Григориева

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Сташкевич Константин Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
17.03.1862

Сын: Сташкевич Алексей Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Сташкевич) Пелагея Григориева

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Федоров

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