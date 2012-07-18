Кишкурно (Бажина) Нина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкурно (Бажина) Нина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1947

Дата смерти

18.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947

Отец: Бажин Платон

Мать: Бажина Анна Галактионовна

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Шуплецова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Кишкурно Юрий Вацлавович

Рождение ребёнка
12.06.1979

Дочь: Бажина Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Кишкурно Юрий Вацлавович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкурно Юрий Вацлавович

Смерть
18.07.2012
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