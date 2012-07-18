Кишкурно (Бажина) Нина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1947
Дата смерти18.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947
Отец: Бажин Платон
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Шуплецова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Кишкурно Юрий Вацлавович
Рождение ребёнка
12.06.1979
Дочь: Бажина Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Кишкурно Юрий Вацлавович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2012