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Бажина Анна Галактионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1926

Дата смерти

06.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926

Отец: Бажин Галактион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1947

Дочь: Кишкурно Нина Платоновна

Отец ребёнка: Бажин Платон

Рождение ребёнка
06.10.1950

Дочь: Койнова Тамара Платоновна

Отец ребёнка: Бажин Платон

Рождение ребёнка
28.08.1954

Дочь: Гаврилова Юлия Платоновна

Отец ребёнка: Бажин Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажин Платон

Смерть
06.01.1969
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