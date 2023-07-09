Бажина Анна Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1926
Дата смерти06.01.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926
Отец: Бажин Галактион
Рождение ребёнка
25.01.1947
Дочь: Кишкурно Нина Платоновна
Отец ребёнка: Бажин Платон
Рождение ребёнка
06.10.1950
Дочь: Койнова Тамара Платоновна
Отец ребёнка: Бажин Платон
Рождение ребёнка
28.08.1954
Дочь: Гаврилова Юлия Платоновна
Отец ребёнка: Бажин Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бажин Платон
Смерть
06.01.1969