Кишкурно Юрий Вацлавович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941
Отец: Кишкурно Вацлав Петрович
Мать: Зимина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Шуплецова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Кишкурно Нина Платоновна
Рождение ребёнка
12.06.1979
Дочь: Бажина Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Кишкурно Нина Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишкурно Нина Платоновна