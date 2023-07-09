Кишкурно Юрий Вацлавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкурно Юрий Вацлавович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941

Отец: Кишкурно Вацлав Петрович

Мать: Зимина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Шуплецова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Кишкурно Нина Платоновна

Рождение ребёнка
12.06.1979

Дочь: Бажина Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Кишкурно Нина Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкурно Нина Платоновна

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